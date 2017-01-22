Bahçeli: "Söz büyük Türk milletinindir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'den geçen anayasa değişikliği teklifi hakkında "Bundan sonrasında söz büyük Türk milletinindir." şeklinde konuştu.

Güncellenme 22 Ocak 2017 14:44



MHP Genel Başkanı devlet bahçeli 'den AKP ile birlikte TBMM'den geçirdikleri 'başkanlık anayasası 'na ilişkin açıklama geldi.

Devlet Bahçeli, "Anayasa değişikliğinde bundan sonrasında söz ve karar büyük Türk milletinindir" dedi.

MECLİS'TEKİ KARARLILIK SÜRECEK

Referandumda "evet" kampanyası yürüteceklerini daha önce de açıklayan Bahçeli, "MHP, Meclis'teki kararlılığını referandumda da ortaya koyacaktır. MHP'yi karalama telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet