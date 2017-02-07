Bahçeli: "Kimsenin peşine takıldığımız yok"

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Erdoğan'ın peşine takılıyormuşuz kimsenin peşine takıldığımız yoktur" dedi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 12:46

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yoklama kaçaklarının enselerinden tutacağımız günler yakındır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olur da peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır." dedi.

"Perinçek ile Erdoğan aarsında bir seçim yapmamız gerekirse Sayın Erdoğan'ı seçeriz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet', devlet için 'evet', Cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM'de kabul edilen 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin 2 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğunu anımsattı.

Millet ve memleket için son derece faydalı ve olumlu olan değişiklik teklifinin milli iradeyle tescilinin ülkenin önünü açacağını belirten Bahçeli, "Dikkat ediniz, yaklaşık iki asır önce ivme kazanan çözülmenin bütün aktörleri bugün de karşımızdadır. O gün ülkemizi çöküşe elbirliğiyle, ama bilerek ama bilmeden götürenlerin tamamı bugün de mevcuttur." diye konuştu.

O gün bu yıkım yaşanırken olmayan tek gücün bugün mevcut olduğunu, bu muazzam kudretin adının MHP olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne tuhaf ve hazindir ki bugünkü malum şer ve kriz ittifakı emel ve hedef birliği etmiş ve anayasa değişikliği konusundaki tutumumuzu eleştiriyor. 11 Ekim 2016'dan bu tarafa sadece bize vuruyorlar, bizi çekiştirip bizi eleştiriyorlar.

"Eli kanlı aydınlıkçılar..."

CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, Cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye bindiriyor, MHP'ye saldırıyor. Niye 'evet' diyormuşuz. Biz de diyoruz ki size ne, size mi soracaktık? Anayasa değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz. Ne yani, izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Başkanlık sistemine neden 'tamam' demişiz. Bu iftiraya cevap yetiştirmeye niyetlenmek bile zaman israfıdır. AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın nasıl olurda peşine takılıyormuşuz. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur, ancak Kandil ve Pensilvanya'daki yoklama kaçaklarının tepesine binip enselerinden tutacağımız günler yakındır."

Bahçeli, dün söyledikleriyle bugünküler arasındaki çelişkileri görmedikleri iddiasında bulunulduğuna işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:

"Aslında bu isnat sahipleri çelişkiler içinde bocaladıklarını yine kendileri fark etmiyor, bir de yüzsüzce tezvirat yapıyorlar. Elbette aleyhimize kurulan karanlık kampanya düzeneğine temel teşkil eden bu sorgulama ve yargılama listesi uzayıp gitmektedir. Herkes MHP'deki sözde kaynamaya yorum getirmektedir. Neymiş, partimize oy verenlerin üçte biri 'hayır', üçte biri 'evet', üçte biri de kararsızmış. Kameraların karşısına geçen ne idüğü belirsiz yarım uzmanlar, gazete köşelerinden ahkam kesen kalem yobazları partimiz hakkında hüküm verirken, partililerimizin ne yapacağını konuşmaktadır. Bugün ekran ekran gezerek MHP bilirkişisi olmaya soyunanların, dün karşımızda hıyanet kusanlar olduğunu biz gayet iyi biliriz. Neden başka hiçbir konuda bizleri önemsemiyorken, konu anayasa değişikliğiyle ilgili kararımıza gelince birden bire bizim gibi görünmeye çalıştıklarını da gözden kaçırmaz, aklımızdan çıkarmayız."

"Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz"

"Dün halklara özgürlük diyerek, orak çekiçle poz vererek ülkücülere kurşun sıkan, pusu kuran Perinçgiller; şimdi kalkmışlar neredeyse bize davamızı öğretip ülkücülük anlatacaklar" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu ne arsızlık, bu ne densizlik, bu ne ahlaksızlıktır? 48 yılımızın hiçbir diliminde olmamak şöyle dursun, en ağır hakaret ve saldırılarla üzerimize gelenler, sanki hidayete ermiş gibi, milliyetçi-ülkücü hareketin ne yapacağını haykırmaktadır. Anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz ya, sıkıntıları, açmazları, ağrı ve sancıları bundandır. Bu vesileyle herkese açık açık duyuruyorum; eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istinasız Sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet', devlet için 'evet', Cumhuriyet için 'evet', Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz."

"Zemzem ile zehri birleştirip altın kasede içirmeye çalışanların 'Cumhuriyet elden gidiyor, diktatörlük geliyor' gürültülerine bakmayacak, 'evet' diyeceğiz. Sandıkta milli beka için 'evet' mührünü vuracağız" diye konuşan Genel Başkanı Bahçeli şöyle devam etti:

"Türkiye'yi Alman Başbakanı'na şikayet etme küstahlığını gösteren CHP zihniyeti, milletten bir kez daha şamarı yiyecek, yakın hısmı HDP'yle birlikte rüzgar ekerken fırtınayla karşılaşıp sandığın dibine tortu gibi çökecektir."

"PKK 'hayır' diyormuş, varsın desin"

Bahçeli, "PKK 'hayır' diyormuş, varsın desin. Bunu kendilerini Türk milliyetçisi sanan, yine toplanıp toplanıp dağılan, tutunacak demir parmaklık arayan, aslında dalından kopmuş kurumuş yaprak gibi savrulan zavallılar düşünsün." diye konuştu.

AA