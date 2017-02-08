Bağışıklık sisteminin en iyi destekçisi: Bal

3 bin boyunca bozulmayan tek besin olarak bilinen bal, bağışıklık sisteminin en büyük destekçisi.

Güncellenme 08 Şubat 2017 17:23

İçerisindeki vitamin, mineral ve aminoasitler ile öksürük ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılabilen, kimyasal işlem görmemiş ham bal, vücuttaki zararlı mikropları kırarak, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Vücuttaki enfeksiyonların tedavisinde yardımcı maddeler içerdiği için, balın birçok yararı bulunuyor. Doğrudan arı kovanından elde edilen, herhangi bir kimyasal işleme uğramayan ham bal, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, kansızlıktan yüksek tansiyona kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ve doğal ilaç olarak kullanılabilen bal, mide rahatsızlıkları, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve kansızlığı da önleyerek, vücudu dinç ve zinde tutuyor.

En İyi Bitkisel İlaçlardan Biridir

Kimyasal işlem görmemiş ham balın tedavi edici özelliğinin altını çizen Honeyci markasının kurucusu ve bal eksperi Ahmet Bağran Aksoy; “Bal, tüm gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Solunum sistemi, bronşit ve astım gibi rahatsızlıklarda tedavi edici etkisi vardır. Göğsü yumuşatır, üst solunum yolu enfeksiyonlarında hızlı bir iyileşme sağlar. Ayrıca, mide ülseri, mide enfeksiyonları ve kabızlığı tedavi etmek için kullanılan en iyi bitkisel ilaçlardan biridir. En önemli faydalarından biri de iltihabı tedavi edici etkisidir.” dedi.

Salgın Hastalıklara Karşı Bal Zırhı

Grip salgınlarının yaygın olduğu kış aylarında, 2-3 gün içinde vücudun dinçleşmesini sağlayan kür tarifleri veren Aksoy; “Grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak için, bir tatlı kaşığı bal, yarım çay kaşığı zencefil karıştırılarak, sabah aç karnına, gün ortası ve akşam yatmadan önce yenmeli. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bir diğer formül ise, yarım çağ bardağı bala, yarım limon sıkın ve karıştırıp için. Ayrıca, her derde deva Honeyci özel kürümüzde kullandığımız, yarım kilo bal, 100 gram arı sütü, 100 gram polen, 20 gram propolis karışımı ile yıl boyu hastalıklara karşı vücudunuzu zırhlayın.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet