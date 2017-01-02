Babel Beşiktaş'ta

Beşiktaş Hollandalı yıldız Ryan Babel'İ renklerine bağladı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 15:32

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Ryan Babel, BJK TV’de ilk açıklamalarını yaptı. Hollandalı yıldız, Kara Kartal'la çok daha önce temasta bulunduğunu itiraf etti..

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:



“Kasımpaşa’dan ayrıldığım dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmeden önce Beşiktaş ile bir temas olmuştu. O dönemde bir görüşme olmuştu ama transfer mümkün olmamıştı. Bu defa menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde zaten benim kafamda hiçbir tereddüt yoktu.



Kasımpaşa’da oynadığım dönemde Beşiktaş’a karşı oynamıştım. Kasımpaşa’dan ayrıldıktan sonra da Türk futbolunu takip etmeye devam ettim. Burada hem Beşiktaş’ın gelişimini hem diğer kulüplerin, ligin gelişimini. Dolayısıyla birçok bilgiye sahiptim. Bilinmezlik yoktu ve bunun doğrultusunda da bu kararı verdim.

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