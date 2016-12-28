Babacan Holding'in kampanyalı satışları yıl sonuna kadar sürecek

2016 boyunca birbirinden avantajlı satış kampanyaları düzenleyen Babacan Holding'in kampanyaları yıl sonuna kadar devam edecek.

Güncellenme 28 Aralık 2016 16:24

Babacan Holding tarafından konut sahibi olamk istyenlere sunulan avantajlı konut satışları kampanyaları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.Avantajları kaçırmak istemeyenlerin elini çabul tutuması gerekiyor.

Dövizini bozdurana yüzde 20 indirim kampanyası

Ev sahibi olmak isteyenlere bütün bir yıl boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunan Babacan Holding’in cazip kampanyaları 31 Aralık akşamı sona eriyor. Babacan Holding, dolarını bozdurup belgesiyle gelen herkese konut alımlarında yüzde 20 indirim kampanyasına devam ederken ayrıca 0.59 faiz 120 ay vade ya da 50 ay sıfır faiz avantajıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

2016 yılı boyunca konut kampanyalarında ilkleri gerçekleştiren Babacan Holding’in ev sahibi olmayı kolaylaştıran kampanyalarının süresi yıl sonunda doluyor. Dolardaki yüksek artışa karşı kampanya başlatan hükümete konut sektöründeki ilk desteği veren Babacan Holding, avantajlı kampanyalarına yılsonunda da devam ediyor. Dövizini bozduran ve bunu belgeleyen herkese Babacan Yapı projelerinde yüzde 20 indirim uygulanan kampanya 31 Aralık akşamına kadar devam edecek.

Ödeme kolaylığından yararlanmak için son tarih: 31 Aralık

Öte yandan Babacan Holding, yan 0.59 faiz 120 ay vade avantajı ya da 40 ay sıfır faiz olanağıyla da müşterilerine ödeme kolaylığı sunduğu kampanyalarına da yine 31 Aralık akşamına kadar devam edecek.

Yılın son fırsatını yatırıma çevirmek isteyenleri satış ofisine davet eden Babacan Holding, kendi mülkiyeti olan arsalar üzerinde konut projeleri inşa ederek müşterilerinin karşısına daha ekonomik fiyatlarla çıkıyor.

Birçok projede geçerli olan indirimler

Atatürk Havalimanı karşısında inşa ettiği yeni proje ‘Babacan Port Royal’ olmak üzere, Beylikdüzü E-5 üzerinde yer alan ‘Babacan Premium’ ve Beylikdüzü E-5 üzerinde yer alan ‘Babacan Palace’ projelerinde geçerli olan indirimler yatırımcılara ve ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Babacan Holding, yeni projelerini düşük peşinat, düşük faiz oranları ve uzun vadeyle müşterilerine sunduğu için ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştiriyor.