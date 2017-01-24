Baba adaylarında 'Sempatik Gebelik' oluşuyor

Prof. Dr. Aydan Asyalı Biri “Bazı erkeklerde eşi gebe kalır kalmaz kurduğu duygusal bağdan dolayı ‘Sempatik Gebelik’ oluşuyor" dedi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 21:50

Babanın da "gebe kalması" ile ilgili bulguların 1860’lı yıllara dayandığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Biri, “Bazı erkeklerde eşi gebe kalır kalmaz kurduğu duygusal bağdan dolayı ‘Sempatik Gebelik’ oluşuyor. Tıptaki adı da Kuvad Sendromu” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Asyalı Biri, TRT Haber’de yayımlanan, Dr. İbrahim Ersoy'un sunduğu ''Uzman Gözüyle Sağlık'' Programında, babaların gebelik sürecinden etkilenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışan annelerin artması ile birlikte babaların gebelik sürecine daha fazla dahil olduğuna değinen Biri, “Babanın da 'gebe kalması' ile ilgili bulgular 1860’lı yıllara dayanıyor. Bazı erkeklerde eşi gebe kalır kalmaz kurduğu duygusal bağdan dolayı ‘Sempatik Gebelik’ oluşuyor. Tıptaki adı da Kuvad Sendromu’’ dedi.

GEBELİĞİN FİZİKSEL ETKİLERİ BABA ADAYINDA DA GÖRÜLÜYOR

Babanın, anne adayında meydana gelen fiziksel değişimlerin önemli bir kısmını yaşadığını ifade eden Biri, babada karında büyüme, aşerme, mide bulantısı hatta doğuma doğru kramplar ve doğum ağrıları görülebileceğini söyledi.

BABA-BEBEK İLETİŞİMİ ANNE KARNINDA BAŞLIYOR

Gebelik sürecinde babanın anne karnından itibaren çocuğu ile konuşmasının ve temasa geçmesinin çocuğun kişisel gelişimine de katkısı olduğunu vurgulayan Prof. Biri, “Doğum sırasında babanın da annenin yanında bulunması, kadına verdiği destek ve babalık duygularının gelişmesi açısında önemli. Ancak babanın doğuma girmesini anne ya da baba istemiyorsa bu konuda baskı yapılmaması gerekli” ifadelerini kullandı.

NTV