Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transferde 4 oyuncuyla anlaştıklarını ve yeni teknik direktörü haftaya açıklayacaklarını söyledi.

Güncellenme 03 Haziran 2017 13:17

Yıldırım, basketbolda Doğuş Grubu ile 3 yıllık işbirliği yapılacağını da duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Mali Genel Kurul'da konuşuyor.

İşte Aziz Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Futbolda Şampiyonlar Ligi neyse, basketbolda da Euroleague şampiyonluğu aynıdır."

"Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasına tesadüf dedim, yanlış anlaşıldı. Kastettiğim süreklilikti."

"Aziz Yıldırım: Doğuş Grubu ile 3 yıllık anlaşma yapmak üzereyiz, sadece imza kaldı."

"Fenerbahçe Euroleague şampiyonu olduğu zaman bazı kişilerde kıpırdanmalar başladı. "

"Bu sezon Euroleague'den 3.5 milyon Euro gelir elde ettik"

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer penceresi ayın 17'sinde açıklanıyor. 4 oyuncuyla anlaştık."

"3 teknik direktörle görüşüyoruz. Pazartesi ya da salı günü kamuoyuna açıklayacağız."

FİKRET ORMAN'A YANIT

"Fikret Orman kendisiyle çelişiyor. Takımı Top 16'ya kaldığında 'Biz şampiyon olacağız' demişti."

"Fikret Orman ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun altında ezildi."

"Şenol Güneş, Obradovic ve oyuncularımızı tebrik etmek için bize mektup gönderdi."

LENS AÇIKLAMASI

"Lens'i kiralık olarak aldık, kulübüne para vermedik. Kendisine Pazartesi itibariyle teklif yapacağımızı söyledik. Sunderland'in bize yaptığı teklif yüksekti. Yeni bir teklif yapacağız. Beşiktaş'a gidecekmiş, gidebilir, kompleks yapmıyoruz. Misilleme olsun diye Beşiktaş'tan oyuncu alacak değiliz."

"QUARESMA'NIN BELGESİNİ İSTERLERSE GÖNDERİRİM"

"Quaresma'nın avukatı bizim Hasan Çetinkaya'ya mail atıyor. Belgesi burada. Fikret Orman istiyorsa ona da gönderelim."

"Beşiktaş'ta bir duruş var. Süleyman Seba duruşuymuş. 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diyordunuz. Şimdi arkasına sığınmışlar. Duruşunuz varsa gidin iki yıldızı iade edin."