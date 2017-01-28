Aziz Yıldırım'dan Quaresma açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini, ancak kulübün kabul etmediğini söyledi.

Güncellenme 28 Ocak 2017 20:04

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu ocak ayı toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, Beşiktaş'ta oynayan bazı futbolcuların, sözleşmelerinin bitiminde Fenerbahçe'ye transfer olmak istediklerini iddia etti.

Konuşması bir saat süren Yıldırım, Antalyasporlu Samul Eto'o'nun Beşiktaş'a transferiyle ilgili Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'e "üst akıl" vermediğini dile getirip, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili Beşiktaş'ı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Antalyaspor Kulübünün Başkanı, Avrupa'da okumuş birisi. Biz ona 'Eto'o'yu verme.' dediğimizde bize, 'sen verirsin o zaman parasını.' dediğinde ne diyeceğim? Üst akıl ortadan kalkacak. Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaki anlaşma nedir? Ne verdiler, ne aldılar, ne oluyor? İki taraf da SPK'ya bağlı. SPK da hiç sormuyor. Beşiktaş Kulübündeki bazı futbolcular bize gelmek istiyor şu anda. Başkanı iyi dinlesin. Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor.' dediler. Bize gelmek için teklifi elimizde. İstiyorlarsa gönderirim ama onu almayacağım, bilsinler. Gitmiş kulübüne 'bir gazeteciden duydum, Fenerbahçe teklif etti.' diye. Biz teklif etmedik. Başka Beşiktaşlı oyuncular da buraya gelmek istiyor mukaveleleri bitince. İstiyorlarsa isimlerini söylerim ama yazık o çocuklara."

Mehmet Ekici konusu

Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici konusunda geçmişte yaptıkları teklifleri hatırlatan Yıldırım, futbolcunun mayıs ayı sonunda serbest kalacağını vurgulayarak, özetle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gündemimizde Ekici yoktu. Trabzonspor geldi, 'bütün oyuncularım Galatasaray'a gidiyor, Mehmet'i siz alın.' dedi. Hoca da Mehmet'i istedi. Mehmet Ekici aleyhine kamuoyunda algı operasyonu oluşturuluyor. Beşiktaş, kendisini ilgilendirmeyen oyuncunun bize gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Trabzonspor Ekici'yi 31 Mayıs'a kadar kadrosunda tutabilir ama 31 Ocak'tan sonra transfer kapanıyor. Biz oyuncuya kulübün büyüklüğünü anlattık, o da bize gelmek istediğini ifade etti. Bunu hem kendi başkanına hem de diğer arayan kulüplerin yöneticilerine söyledi. Trabzonspor sezon sonuna kadar ister oynatır ister oynatmaz. Oyuncu alacaklarından dolayı TFF'ye başvuruyor, bunun karşılığında kulüp, oyuncuya, 'basına konuştu' diye 550 bin lira ceza veriyor. Oyuncu üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. Çocuğu sıkıştırıyorlar. Siyasi baskılar olacağı ailesine iletiliyor. Bu yanlış. Siz ancak 31 Ocak'a kadar onun transferi hakkında karar verebilirsiniz. Mehmet Ekici için 2 milyon avro bonservis bedeli vereceğimizi ilettik ama artık siz 31 Ocak'tan sonra karar verme yetkisine sahip değilsiniz. 'Fenerbahçe'yle aramız açılır.' deniyor. Bunları bıraksınlar, zaten açılmış açılacağı kadar."

"TFF'nin kurullarını tanımıyoruz"

Aziz Yıldırım, kulüp ve kendisi hakkında ceza veren Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kurullarını artık tanımadıklarını belirterek, TFF hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

TFF'nin her yerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerinin olduğunu iddia eden Yıldırım, şunları aktardı:

"TFF Başkanı konuşma yapıyor, 'TFF'deki isimleri verdik.' diye. Yalan söylüyor. Çaycıyı gönderdiler. Kuruldaki isimleri kendi kafalarına göre attılar, kendi şirketlerindeki insanları getirdiler. Tahkimde benle ilgili karar veriyorlar. Biz 3 Temmuz'da adalete, hukuka güvenmedik. Eğer güvenseydik yapmadığımız suçlardan dolayı ceza verilecekti. Buna da isyan edeceğiz. Bundan sonra artık TFF Disiplin Kurulunu, Tahkim Kurulunu tanıma sorunumuz yok. TFF içerisinde ve kurullarında, her yerde FETÖ'cüler var. Bunu söylerken de bilgi ve belgeye dayanarak söylüyorum. TFF'yle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. TFF Başkanı, biz FETÖ'cülerle mücadele ederken FETÖ'cü avukatla Beşiktaş için ifade verdi. Elini kolunu sallayarak gitti. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ben ve Fenerbahçe olduğu zaman ceza veriyorlar. Amed Sportif Faaliyetler maçına 75 taraftar gelmiş, 100-200 bin lira ceza vermişler. İpin ucunu iyice kaçırdılar. Mahkemede hesaplaşacağız."

AA