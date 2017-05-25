Aziz Yıldırım'a seyirden men tedbiri

Aziz Yıldırım hakkında Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Güncellenme 25 Mayıs 2017 22:24

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Yıldırım'ın "kasten yaralama" eyleminin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17. maddesine aykırılık oluşturduğu için aynı yasanın 18/3. maddesi gereğince "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat verdi.



Öte yandan savcılığın söz konusu soruşturma kapsamında Aziz Yıldırım'ı ifadeye çağırdığı öğrenildi.



Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs'ta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulunmuştu.



Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Yıldırım hakkında "kasten yaralama" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.

NTV