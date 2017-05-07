Aziz Yıldırım rakip takımın başkanına tokat attı

Güncellenme 07 Mayıs 2017 15:14

Fenerbahçe - Yakındoğu Üniversitesi maçı sırasında iki takım yöneticileri arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı!

Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a 'Hoş geldiniz' demek için yanına giden Işık Eyigüngör'ün suratına Aziz Yıldırım tokat attı ve salon karıştı.

Spor Şube Polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.

Hürriyet'in haberine göre Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına "Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.

'HOŞ GELDİNİZ DEDİM YUMRUK ATTI!'

Yakındoğu Başkanı Işık Eyigüngör olaylardan sonra CNN Türk canlı yayınında şunları söyledi: Fenerbahçe başkanı geldiğinde “hoş geldiniz” diye elim uzattığımda bana yumruk attı kendisi. Fotoğraflarda da polis raporlarında da belli. Kendisinden maçtan sonra şikayetçi olacağım. Niye yaptı bilemiyorum kendisine sormanız lazım. Hiç bir şey yaşamadık durup dururken vurdu herkes gördü. Aziz Bey protokol tribününe geldiğinde hoş geldiniz diye elimi uzattım bana yumruk attı hepsi bu.