Aziz Yıldırım "İyi oynayan kazansın demeyeceğiz, biz kazanacağız"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Biz kazanacağız" dedi.

Güncellenme 17 Kasım 2016 14:41

Galatasaray'a sahalarında 17 yıldır yenilmediklerini ve bunun artık bir "gelenek" olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Bu gelenek 17 yıldır sürüyor. Bundan sonra da devam edecek. Oyuncular ve teknik heyetle görüştük. Takımda herkesin morali yerinde. 'İyi oynayan kazansın' şeklinde bir temennim olmayacak; biz kazanacağız. Centilmence bir maç olsun. Galatasaray taraftarı ilk kez Kadıköy'e gelecek, taraftarımız da tahriklere kapılmasın" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ı en kötü zamanlarından 6-0 mağlup ettiklerini belirten Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Biz en kötü zamanımızda Galatasaray'ı 6-0 yendik. Kadromuzda 24 oyuncumuz var. Önemli olan taraftarlarla futbolcuların buluşup birlikte hareket etmesi. Bu olduktan sonra hiçbir şey sorun değil. Galatasaray taraftarının Kadıköy'e gelmesini biz istedik. Kulüpler Birliği'ne de bu konuda yazı gönderdik" dedi.

NTV