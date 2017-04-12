Aziz Yıldırım 17 taraftar hakkında suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 17 taraftar hakkında "hakaret ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım avukatı aracılığıyla, Abdi İpekçi Arena’da Anadolu Efes-Fenerbahçe erkek basketbol karşılaşmasında 17 taraftara, küfürlü slogan atarak şahsına hakaret ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin “Hakaret” ve "Spor müsabakalarını seyirden yasaklama" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu 17 şüphelinin ifadesi alındı.