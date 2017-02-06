Ayvacık'taki depremde yaklaşık 300 ev hasar gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremde 298 evin hasar gördüğü, onlarca koyunun telef olduğu açıklandı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 21:43

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlere ilişkin, "12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yıkım ve hasar oluşan 12 köyde inceleme yaptıklarını söyledi.

Çadır kent kurulan bölgede AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulacağını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Ayvacık bölgesinde 12 köyümüzü etkileyen bu deprem sonrasında olan artçıları maalesef 298 evin yıkılmasına ve hasar görmesine sebep oldu. Depremin akabinde hemen bölgedeki Kızılay şubelerimiz ve AFAD ekiplerimiz bölgeye intikal ettiler. AFAD ve Kızılay ekipleri koordinesinde bir çadır kent kuruluyor. Mobil mutfağımız burada. Büyük kapasiteli mutfaklarımız yola çıktı."

Vatandaşlara çağrı

Kerem Kınık, Ayvacık’ın depremden etkilenen 12 köyüne ekstra çadır ve battaniye vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günler içerisinde AFAD koordinasyonunda burada konteyner kent kurulacak. Burası yoksul bir bölge. Emeğiyle geçinen yörük Türkmenlerinin bulundukları bir yer. Çok ihtiyaçları var. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İnsanımıza elimizi uzatalım. Evleri yıkıldı, hayvanları telef oldu. Geçimlik malzemeleri hasar gördü. Dolayısıyla bu insanlarımıza biz Kızılay olarak elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz."

AA