Aysel Tuğluk gözaltına alındı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltına alındı.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk,bu sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
Konuyla ilgili edinilen biligye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
AA