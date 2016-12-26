Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan yardımcısı Aysel Tuğluk gözaltına alındı.

Güncellenme 26 Aralık 2016 10:00

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk,bu sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Konuyla ilgili edinilen biligye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

AA


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