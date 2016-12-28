Aynı projeyle 4 yıl para aldılar

Kilis'te yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadesi alınan tanık ve şüpheliler örgütün aynı projeyi göstererek 4 yıl üst üste SODES'ten para aldığını söyledi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 15:03

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 30'u tutuklu 35 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Esnaf ve iş adamları yapılanmasının deşifre edildiği iddianamede yer alan tanık ve şüpheli ifadeleri, örgüte yakın bir derneğin, Sosyal Destek Programı (SODES) çerçevesinde aynı projeyi defalarca onaylattığını gözler önüne serdi.

İddianamede, şüphelilerden H.A'nın, FETÖ'nün gelir kaynaklarıyla ilgili önemli itiraflarına yer verildi.

Şüpheli ifadesinde, Kilis'te gazete aboneliğinde hedefleri yakalamada Türkiye birincisi olduğu için FETÖ'nün "il imamı" M.E.A. tarafından örgütün kurduğu Kilisli İş Adamları Derneğinin genel sekteri yapıldığını, derneğin organizasyonları düzenlediğini belirtti.

Yurt dışı gezilerini de kendisinin ayarladığını aktaran şüpheli, "Bu geziler çok maliyetli olurdu. Uçak biletleri birinci sınıf ve çok pahalı olurdu ancak 2012 yılından beri örgütteki O.Ö. gibi üst yönetimi para vermezdi. Onların giderleri de iş adamları tarafından karşılanırdı." ifadelerini kullandı.

"Aynı proje 4 kez onaylandı"

Örgütün himmet gelirlerinin yanı sıra yasa dışı yollarla elde ettiği önemli gelirlerinin bulunduğunu belirten şüpheli H.A, bunların başında da SODES projelerinin geldiğini vurguladı.

Şüpheli, şu bilgileri verdi:

"Kilis'te örgüt mensupları tarafından kurulmuş dernekler üzerinden bazı SODES projeleri hazırlanır, bu projeler onaylanır, daha sonra proje kapsamında elde edilen paralar, harcanmış gibi gösterilip faturalandırıldıktan sonra, yani tüm işlemleri resmi kılıfına uydurulduktan sonra, yapının kasası olan 'Enes' kod adlı F.K'ya aktarılırdı. En çok para, Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Derneği (Ese-Der) tarafından hazırlanan projelerden alınırdı. 4 yıl boyunca 'Sanal Dershane Projesi' hazırladığını biliyorum. Her proje karşılığında 400 ile 600 bin lira arasında SODES'ten para aldıklarını biliyorum. Proje kapsamında kullanılacak kalemler için ihale düzenlenir, daha sonra bu mal veya hizmet alınmış gibi faturalandırılır, faturanın KDV'si ödenir ancak mal veya hizmet alınmadan fatura miktarı kadar para harcanmış gibi gösterilip yapıya aktarılır."

"Örgütün projeleri direkt onaylanıyordu"

Gizli tanık "Yüksel" de Ese-Der'in birçok SODES projesi hazırladığını, proje karşılığında alınan paraların büyük bir kısmının da örgütün yatırımlarına aktarıldığını belirtti.

Bunlardan birinin de örgüte ait bir erkek öğrenci yurdunun bahçesine yapılmakta olan FEM Dershanesi inşaatı olduğunu kaydeden gizli tanık, "Ese-Der'in hazırladığı projelerin hiçbirinin sorunla karşılaşmadan direkt onaylandığını biliyorum." ifadesini kullandı.

AA