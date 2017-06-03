Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe'de

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor’u çalıştıran Teknik Direktör Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın uğraşları sonucu yeniden Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Güncellenme 03 Haziran 2017 22:07

Aykut Kocaman’a ’Fenerbahçe’ izni

Atiker Konyaspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye gitmek üzere izin istediğini belirterek tecrübeli hocaya başarılar diledi.

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının devre arasında Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye gittiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcının yönetimden Fenerbahçe’ye gitmek üzere izin istediği belirtilirken, kendisine de teşekkür edildi. Konyaspor Yönetimi’nin yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 Ekim 2014’ten bu yana beraber çalıştığımız Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe’ye gitmek üzere izin istemiştir.

Futbol Komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kuruluna götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.

Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018’e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor’da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.

Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz.”

KONYASPOR’UN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Açıklamanın ardından Konyaspor’un internet sitesi yaşanan yoğunluğu kaldıramadı. Bu sabah yapılan Fenerbahçe Mali Genel Kurulu’nda da Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı eleştirenlere sert çıkmış ve “Antrenör meselesini pazartesi ya da salı günü açıklarız” ifadelerini kullanmıştı.