Ayın yaşı 4,51 milyar yıl olarak belirlendi

Dünya'nın uydusu Ay'ın tahmin edilenden çok daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. Ay2ın yaşının yaklaşık 41,5 milyar yıl olduğu hesaplandı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 12:28