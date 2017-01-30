Ayhan Bilgen ve Lezgin Botan gözaltına alındı

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Bilgen ile HDP Van Milletvekili Botan gözaltına alındı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 21:00

HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, hakkında tutuklanmaya yönelik çıkartılan yakalama kararı gereğince gözaltına alındı.

Nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Bilgen, Diyarbakır'da yakalandı.

Başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştı.

Botan gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle, "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan ve ifade vermeye gitmediği için Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, gözaltına alındı.

Ferit Melen Havalimanı'nda Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Botan, işlemlerinin ardından, Van Adliyesi'ne götürüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak'ta görülen duruşmada zorla getirilme kararına rağmen duruşmalara katılmayan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında "yakalama" kararı vererek, yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

AA