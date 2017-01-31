Avustralya'da sigaraya servet ödeniyor

Dünyanın en pahalı sigarası Avustralya'da satılıyor. Ülkede sigara içmek isteyenler bir pakete 79 lira ödemek zorunda.

Güncellenme 31 Ocak 2017 13:49

Şu anda 79 liraya satılan bir paket sigaranın fiyatı 2020'ye kadar kademeli olarak 40 Avustralya dolarına yani yaklaşık 114 liraya çıkartılacak.

ZAMLARLA TÜKETİM AZALDI



Ülkede son dönemde yapılan zamların ardından sigara tüketimi 6 yılda yüzde 15 azalmıştı.

Ülkede sigara içilebilecek alanlar konusunda ciddi sınırlamalar bulunuyor. İşyerleri, bar ve restoranların yanı sıra, bazı eyaletlerde plajlar, tren platformları, taksi ve otobüs durakları çevresinde de sigara imek yasak. Çocukların bulunduğu araçlarda da sigara içilemiyor.

YASAĞA UYMAYANA 5 BİN 700 LİRA CEZA



Yasaklara uymayanlara ise 2 bin Avustralya doları yani yaklaşık 5 bin 700 lira ceza verilebiliyor.



Türkiye’de bir paket sigara 10-11 lira civarında satılıyor.