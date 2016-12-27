"Avrupa'da yılın sporcusu" ödülü Ronaldo'nun
"Avrupa'da yılın sporcusu' ödülüne ilk kez bir futbolcu layık görüldü. 27 haber ajansının katıldığı ankette Cristiano Ronaldo ilk sırayı aldı.
Cristiano Ronaldo, ‘Avrupa'da yılın sporcusu' ödülünü kazanan ilk futbolcu oldu.
Real Madrid’de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, ‘Avrupa'da yılın sporcusu' ödülünü kazanan ilk futbolcu oldu.
Polonya’nın Polska Agencja Prasowa tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinden 27 haber ajansının katıldığı anketin ilk sırasında Ronaldo yer aldı.
Erkekler tenisinde dünyanın 1 numarası olan Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ikinci seçildi.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 3 altın madalya kazanan Macar yüzücü Katinka Hosszu da üçüncü oldu.
Kariyerinin 4. Altın Top’unu 12 Aralık’ta kazanan Ronaldo, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni, Portekiz ulusal takımıyla da EURO 2016’yı kazanmıştı.