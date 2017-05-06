Avrupa Karate Şampiyonası'nda 2 altın madalya

Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular Uğur Aktaş ve Tuba Yakan rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

Güncellenme 06 Mayıs 2017 15:15

52. Avrupa Şampiyonası erkek kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, altın madalyayı kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde altın madalya için tatamiye çıkan Uğur, 2014 Balkan şampiyonu Berat Jakupi ile karşılaştı.

Makedon rakibini hakem kararıyla mağlup eden milli sporcu, hem altın madalyanın sahibi oldu hem de geçen yıl Fransa'da kazandığı unvanını korudu.

Ödül töreni sonrası AA muhabirine açıklama yapan Uğur, geçen yıl Fransa'da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, bu seneki hedefinin de şampiyon olarak İstiklal Marşını söyletmek olduğunu kaydetti.

Bunu yeniden başardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu, "Çok mutluyum. İnşallah daha fazla çalışarak daha güzel başarılar elde edeceğim. Önümüzdeki sene olimpiyat elemeleri başlayacak onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha 21 yaşındayım olimpiyatlara kadar hem tecrübe hem de fiziki olarak çok iyi durumda olacağım inşallah." ifadesini kullandı.

Tuba Yakan'dan altın madalya

52. Avrupa Karate Şampiyonasında kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan Tuba Yakan, altın madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Tuba Yakan, 2014 dünya ve 2016 Avrupa şampiyonu İtalyan Sara Cardin ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında rakibini 1-0 mağlup eden Tuba, 4 yıl sonra ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyasını almak için kürsüye çıkan Tuba, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada sevinç göz yaşlarına hakim olamadı.

Ödül töreni sonrası 1 yaşındaki kızı Derin'i kucağına alarak AA muhabirine açıklama yapan Tuba, şampiyonluk için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

Kendi evinde olmanın rahatlığını yaşadığını dile getiren Tuba, "Doğum nedeniyle 2 yıl ara vermiştim. En büyük destekçim kulübüm, ailem, antrenörlerim. Hepsine çok teşekkür ederim. Şampiyonluk için hepimiz çok çalıştık bu bir ekip işiydi. Başardık, çok mutluyum." diye konuştu.

AA