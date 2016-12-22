Avrasya Tüneli iki yakadan hizmete açıldı

Avrasya Tüneli açılışının ardından Avrupa ve Asya yakalarındaki girişlerinde karşılıklı araçların geçişi için kullanıma açıldı.

Güncellenme 22 Aralık 2016 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden araç geçişleri başladı.

Avrasya Tüneli, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki girişlerinden karşılıklı araç geçişleri için saat 07.00 itibarıyla hizmete sunuldu.

Kazlıçeşme-Göztepe hattında deniz yüzeyinin 106 metre derinliğinde inşa edilen tünel, Avrupa ve Asya yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indiriyor.

Şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltması beklenen tünel, şimdilik her gün 07.00-21.00 saatlerinde kullanılabilecek. Tünel, 30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla günün 24 saati hizmet verir hale getirilecek.

Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımını azaltacak Avrasya Tüneli'nden günlük 100 bin ila 120 bin aracın geçeceği öngörülüyor.

AA