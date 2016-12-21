Avrasya Tüneli İBB Trafik Haritasında

Avrasya Tüneli için resmi açılış geçtiğimiz günlerde yapılırken açılış ile birlikte tünel kullanılmaya başlandı.

Güncellenme 21 Aralık 2016 17:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm siyasi isimlerin yer aldığı açılış oldukça görkemli bir tören ile tamamlandı. Açılış sonrasında tünel için gerekli teknik güncellemeler de yapıldı.

İBB’den Güncelleme

Özellikle İstanbul'da bulunan vatandaşların en çok kullandığı, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından kullanıma sunulan trafik uygulamasına Avrasya Tüneli eklendi. Bu sayede uygulama üzerinden rota belirlemek ve tünel aracılığı ile yolculuk yapmak isteyen kişiler kolay bir şekilde destek alabilecek.

Yandex Güncelledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan güncellemelerin benzeri Yandex tarafından da gerçekleştirildi. Yandex tarafından geliştirilen, milyonlarca kişi tarafından kullanılan Yandex trafik ve harita uygulamalarında kişiler artık Avrasya Tüneli’ni kolay bir şekilde kullanabilecek. Üstelik haritalar servisinde yapılan güncelleme sayesinde tünelin belirlenmesi ve YouTube üzerinde çeşitli işlemlerin yapılabilmesi mümkün.

Yandex İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamasının dışında Google gibi pek çok farklı servis şu an için güncelleme yayınlamış değil. Özellikle önceki gelişmelere bakılarak güncellemelerin bir aylık süre içerisinde gelebileceğini söylemek mümkün. Yandex, Türkiye için güncellemeleri daha hızlı bir şekilde sunarak daha fazla kişinin uygulamalarını kullanmasını hedefliyor. Avrasya Tüneli için de benzer bir durum yaşandı. Google ve Apple tarafından sunulan uygulamalar için güncelleme konusunda ise paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.