Audi Q2 Etkileyici!

Audi tarafından geliştirilen ve yenilenen Audi Q2 modeli Türkiye'de satışa çıktı.

Güncellenme 25 Aralık 2016 17:37

Mart ayı itibariyle tanıtımı gerçekleştirilen Audi Q2 için artık Türkiye'deki satış süreci resmen başladı. Tanıtımda özellikle yükseltilen donanımları ile daha güçlü bir şekilde sunulduğu görülen araç farklı motor seçenekleri ile geliyor. Tanıtımlara göre seçenekler şöyle;

1.0 litre, 1.4 litre ve 2.0 litre hacimli benzinli motor

1.6 litre ve 2,0 litre hacimli dizel motor

Araçta özellikle donanım konusunda zengin bir seçeneğin olduğunu söylemek mümkün. KİŞİLERİN ihtiyaçlarına ve sürüş tercihlerine bağlı olarak Dynamic, Sport ve Design olarak adlandırılan üç farklı donanım seçeneğinden birisini tercih edilebilir. Bu tercihlere göre ise araçlar küçük değişiklikler yapılabiliyor. Özellikle sport versiyonu seçecek kişiler 17 inç büyük bir jant takımını kullanması mümkün. Sport ve design donanımlarında kullanıcıların pek çok ortak özelliği kullanabilmesi mümkün. Cazip yeni özellikler ise şöyle;

Sanal kokpit

14 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi

S-Line (dış tasarım paketi)

Advance (Geri görüş kamerası, Led iç aydınlatma paketi, Seçici göstergeli park sensörü plus, Deluxe otomatik klima

Premium (Metalik renk, Panaromik cam tavan, Otomatik açılır, kapanır bagaj kapağı, Elektrikli ayarlanabilir, katlanabilir ve ısıtmalı LED sinyalli dış aynalar, LED far sistemi)

Yapılan araç açıklamalarda araçların tüketimleri ile ilgili detaylar verilirken yapılan testlere göre araçların yakıt tüketimi şöyle;

Şehir içi– 100 km/ 6,3-6,5 litre

Şehir dışı– 100 km/ 4,6-4,9 litre

Ortalama– 100 km/ 5,2-5,5 litre

Araçlar için kuşkusuz en çok merak edilen araçların etiket fiyatı olacak. 139 binden başlayan etiket fiyatları ile araçların satın alınabilmesi mümkün. Genel olarak temel özellikleriyle sunulan araçların fiyatları ise şu şekilde;

Audi Q2 1.4 Turbo FSI 150 hp Dynamic S tronic: 139.508 TL

Audi Q2 1.4 Turbo FSI 150 hp Sport S tronic: 143.214 TL

Audi Q2 1.4 Turbo FSI 150 hp Design S tronic: 143.214 TL