Audi Özel Seri Modelinden Sadece 200 Adet Üretecek

Pis ışınları yarış bir seninle Kullanıma uygun olarak üretilen Audi R8, Markanın spor segmentinin zirvesinde konumlanmış durumda.

Güncellenme 17 Nisan 2017 19:24

Audi Sport genlerinde başta dayanıklılık yarışları olmak üzere birçok başarıyı elde etmiş olduğu bilinmekte. Audi’nin yapmış olduğu bu yeni spor arabası performansa dayalı Audi sport'un karakteristik dokunuşlarıyla daha da spor bir hal almış durumda.

Araçlara Özel Dokunuşlar

Audi bu modelinde Gümüş kırmızı ve siyah renklerinin güzel bir şekilde harmanlayarak kendine özgün iç donanımı ve tüketici bir sınıfa getirdiği motor sayesinde hem spor Hem de performansa dayalı bir seriyi oluşturmakta. Audi bu modelinde parlak ve mat seçenekleri ile öne çıkarken, mitos siyahı ve ibiz beyazla renkleri de mevcut hale getirmiş.

Audi’nin yapmış olduğu otomobilde müşterilerin tercih ettiği gövde renginden bağımsız olan parlak ve kırmızı yan kanatların yanı sıra yan aynaların yaratmış olduğu çarpıcı görünüm otomobile diğer otomobillerden ayıran görsel vurgularından sadece bir tanesi. Sofistike dış yüzeyi, difüzör yuvası, tek çerçeveli ızgara ve tümüyle titanyum siyahı olan ön spoiler Audi’nin yapmış olduğu otomobilin kendine has karakterini vurgulayan özellikleri niteliğinde.

Özel üretim modelinden Audi Sport Logolu 20 inçlik alüminyum jantlar 245/30’luk ön 305/30 luk arka lastikler kullanılmış. Audi bu modelinde 540 HP Güce sahip v10 ve 610 Hp’lik V10 Plus versiyonları bulunuyor.