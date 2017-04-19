Audi Elektrikli Konsepti Ortaya Çıktı

Audi’nin merakla beklenen elektrikli SUV konsepti, tasarımcısının ellerinden ilk detaylı görsellerle karşımıza çıkıyor.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:06

Audi’nin merakla beklenen elektrikli SUV konsepti, tasarımcısının ellerinden ilk detaylı görsellerle karşımıza çıkıyor. Bu konsept ile geleceğin kapılarını açacağı düşünülen konsept otomobil fuarında önemli bir yere adım atacak gibi görünüyor.

Audi’nin E-tron olarak bilinen elektrikli otomobilleri geleceğe kapılarını açmaya hazırlanıyor. Şanghay Otomobil Fuar’ında boy gösterecek olan Audi önemli bir döneme doğru adım atıyor. Markanın ilk detaylarıyla ilgili olarak kısa bir teaser videosuyla geçtiğimiz hafta içerisinde elektrikli SUV konseptini tanıttı. E-tronSport adıyla görücüye çıkacak olan Audi’nin modelleri ile ilgili ilk detaylar Q8 konseptinde olduğu gibi tasarım Audi’nın tasarım şefi MarchLich’den geldi. Bu teaserda gördüğümüz modeller modellerin tasarım çizimleriyle şimdiden heyecan verici.

Audi Dikkatleri Üzerine Çekecek Gibi Görünüyor

BMW X6 ve Mercedes GLE Coupe’ya yakın formlarda gördüğümüz formlarda gördüğümüz modelin tasarım dili konusunda gerçekleri söylemek gerekirse Audi ile ilgili gelecek olan beklentilerimizi oldukça yüksek tutmamızı sağlıyor. Q8’ de yer alan arka LED tasarımını E-TronSportblack’te de gördüğümüzü de belirtmeden geçemeyiz. Bu konuyla ilgili teknik detaylar sizlerinde bildiğiniz gibi gizli tutulduğu için bizlerde fazla bilgiye sahip değiliz. Ancak aracın ön tasarımında ışıklandırılmış olan logo ve araca ciddi bir şekilde araca karakter kattığını düşünür durumdayız. Bu konu halen gizli kapaklı olduğu için E-TronSportback üzerindeki siyah bir sır perdesi önümüzdeki hafta içerisinde kalkacak. Bizler de bu sır perdesinin kalkmasını dört gözle bekler haldeyiz.