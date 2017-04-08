"Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları başladı

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen, "Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"ne 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Güncellenme 08 Nisan 2017 21:53

Bu yıl ikinci kez yapılan yarışma kapsamında 2016'da yayımlanmış bir şiir kitabı ile bir romana "Attila İlhan Edebiyat Ödülü", 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" verilecek.

Ünlü şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Attila İlhan'ın eserlerinde yansımaları bulunan "ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme" misyonuna layık eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.



Attila İlhan Edebiyat Ödülü'ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7 bin 500 lira, Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise iki bin 500 liralık ödülün de sahibi olacak.

Doğan Hızlan'ın Onursal Başkan olduğu yarışmanın Roman Seçici Kurulu'nun başkanlığını Selim İleri yaparken, Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve Ali Cem İlhan, jüri üyesi olarak yer alacak.



Şiir Seçici Kurulu'nun Başkanı Metin Celal, jüri üyeleri ise A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Hüseyin Yurttaş ve Kerem Alışık olacak.



Yarışmaya katılacak şair ve yazarlar ya da yayınevlerinin aday olunduğuna dair imzalı bir yazı ile 10 nüsha kitaplarını, 31 Mayıs akşamına kadar Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No: 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul adresine teslim etmeleri gerekiyor.

AA