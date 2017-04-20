Atina'da banka önüne bırakılan bomba patladı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kent merkezindeki bir bankanın önüne bırakılan bomba patladı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Güncellenme 20 Nisan 2017 09:00