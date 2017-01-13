Atıkları sanata dönüştürüyor

Emekli öğretmen Yalova'daki kağıt atölyesinde topladığı kağıt atıklar ile çelik iskelet üzerinde heykeller tasarlıyor.

Güncellenme 13 Ocak 2017 12:40

Yalova'da emekli resim öğretmeni, kurduğu atölyede atık kağıtları heykele dönüştürüyor.

Atölyesinde her türlü kağıt, peçete ve eski gazeteleri ıslatıp hamur haline getiren emekli resim öğretmeni Abdullah Özkara, daha sonra vernikle yoğurduğu kağıt hamur ile önceden hazırladığı çelik iskelet üzerinde tasarladığı heykelleri yapıyor.

Özkara (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar çeşitli illerde resim öğretmeni olarak görev yaptığını ve 6 ay önce emekli olduğunu söyledi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki atölyesinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Özkara, "Özlediğim yaşamıma kavuştuğuma inanıyorum. Çünkü atölyemde eski gazeteleri, kağıtları, peçeteleri geri dönüşüme kazandırarak birer sanat eseri haline getiriyorum." dedi.

Özkara, eserlerini yapmak için atık kağıtları önce hamur haline getirdiğini belirterek, "Yarım saat öncesinden suda çözerek hazırladığım kağıt hamuru vernikle yoğurup önceden oluşturduğum çelik iskelet üzerine sanatsal dokunuşlar yapıyorum. Bu bir günde biten bir çalışma değil. Hamuru iskeletin üzerine uyguladıktan sonra 3 gün kuruması için bekletiyorum. Kuruduktan sonra üzerine tekrar yeniden kağıt hamur ile çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

Eserlerinin dört ana aşaması bulunduğunu, beşinci aşamada ise renklendirme işleminin olduğunu anlatan Özkara, kış aylarında geç kuruduğu için bir çalışmanın bir ay sürdüğünü, sabır gerektiren çok zahmetli iş olduğunu, bu yüzden Türkiye'de sayılı kişinin bu alanda çalıştığını kaydetti.

"Kağıtların ziyan olmasına gönlüm izin vermiyor"

Özkara, kağıttan heykeller yapmaktaki amacının geri dönüşüme katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yürürken, gezerken, otururken sağımın solumun eski gazete parçalarıyla dolu olduğunu gördüm. Ben bunların ziyan olmasına üzülüyorum. Gazetelerin, kullandığımız kağıtların nasıl meydana geldiğini çok iyi bildiğim için bu iş için ağaçların nasıl ziyan olduğunu görüyorum. Onları tekrar dönüştürerek bir sanat eseri meydana getirmeye çalışıyorum. Kağıtların ziyan olmasına gönlüm izin vermiyor. Yalova'daki kağıt müzesine ait atölyede kağıdın ne zahmetle üretildiğini bizzat kendi gözümle gördüm."

"Heykellerle mesaj verip savaşın bitmesi için katkı vermek isterim"

Özkara, yaptığı heykellerle dünyadaki savaşların bitmesine katkı sağlamak için bir sergi açmak istediğini vurgulayarak, "Hedefim dünyadaki savaşlarda ölen insanlara dikkati çekerek, yaptığım heykelleri uluslararası bir sergide sergilemek. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu çalışmalarımı özellikle Orta Doğu ile ilgili yaptığım çalışmaları bütün dünyanın görmesini çok istiyorum. Heykellerle bir mesaj verip savaşın bitmesi için katkı vermek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

AA