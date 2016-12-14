Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Konya Büyüşehir Belediye Stadı’nda oynanan Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı 0-0'lık beraberlikle bitti.
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında Atiker Konyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Maç golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konya Büyüşehir Belediye Stadı’nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Trabzonspor kupada ilk puanını alırken, Atiker Konyasspor puanını 4’e yükseltti.
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Abdülkerim Bardakçı, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 88 Rangelo), Mbamba (Dk. 70 Halil İbrahim Sönmez), Milosevic, Hora (Dk. 70 Ömer Ali)
Trabzonspor: Esteban, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Durica, Mustafa Akbaş, Okay (Dk. 51 Mehmet Ekici), Yusuf Yazıcı, Onazi, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Suk), Castillo (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Muhammed Demir
Sarı Kartlar: Dk. 5 Hadziahmetovic, (Atiker Konyaspor), Dk. 17 Okay, Dk. 38 Yusuf Yazıcı, Dk. 45+1 Zeki Yavru, (Trabzonspor)
Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
20’nci dakikada, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yavru’nun yerden sert şutu yandan auta çıktı.
40’ıncı dakikada, Onazi’nin yaklaşık 35 metreden sert şutu kaleci Kaya Tarakçı’da kaldı.
56’ncı dakikada, Yusuf Erdoğan’ın sağdan ceza sahasına ortasında arka kale direği önünde topla buluşan Castillo’nun gelişine vuruşu yandan auta çıktı.
72’nci dakikada, Mehmet Ekici’den aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün sert şutunu kaleci Kaya Tarakçı güçlükle çıkardı.
74’üncü dakikada, Skubic’in sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Bajic’in kafa vuruşu, az farkla yandan auta çıktı.
79’uncu dakikada, soldan ceza sahasına giren Halil İbrahim Sönmez’in kale önüne açtığı topa ters vuruş yapan Onazi’nin şutu kaleci Estaban’da kaldı.