Atatürk Barajı'ndaki çalışmada 5 oklu kirpi bulundu

Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı Gölü tünellerinde yapılan çalışmalar sırasında nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpi bulununca çalışmalar durduruldu.

Güncellenme 30 Ocak 2017 14:33

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, baraj gönü tünellerdeki çalışmaları sırasında, nesli tükenme tehlikesi taşıyan 5 oklu kirpiye rastladı.

Bunun üzerine tünel çalışmalarına ara verildi. Verilen bilgi üzerine çalışma sahasına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, üç günlük çalışma sonucu kirpileri yakaladı.

5 kirpi, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

BAKAN EROĞLU'DAN AÇIKLAMA

Nesli tükenmekte olan kirpilerin doğal ortama bırakıldığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bakanlığımıza bağlı iki genel müdürlüğümüz uyum içerisinde yaban hayatına sahip çıkmıştır. Kirpiler bulundukları yerden alınarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, sakınca görülmemesi üzerine ait oldukları doğaya bırakılarak, koruma altına alındılar" dedi.