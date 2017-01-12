Atalay Filiz'e müebbet hapis cezası

İki cinayetten yargılanan Atalay Filiz için iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteminde bulunuldu.

Güncellenme 12 Ocak 2017 15:53

İki cinayet sanığı olarak yagı sürecinde bulunan Atalay Filiz için iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; iki cinayet sanığı olarak yargılanan Atalay Filiz hakkında açılan davada savcılık mütalaasını verdi. Filiz için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Atalay Filiz'in Ankara'da iki cinayetin sanığı olarak yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada, Filiz'in iki kişiyi tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

CNN Türk