Asya'da bir ilk: Kedi köpek yemek yasaklandı

Dünyada ilk kez bir Asya ülkesinde kedi köpek eti yenilmesi yasaklandı. Tayvan'da kedi veya köpek eti tüketenler çok yüksek para cezalarına çarptırılacak.

Güncellenme 12 Nisan 2017 12:19

Asya ülkelerinde bir ilk gerçekleşti. Asya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Tayvan'da kedi köpek eti tüketilmesine yasak getirildi. Bundan sonra Tayvanlılar eğer ki kedi veye köpek eti yediği tespit edilirse yüksek para cezalarına çarptırılacaklar.

Bu yasağa uymayanlara 6 binden 30 bin liraya kadar para cezası verilecek. Tekrarlanması halinde bu ceza 600 bin liraya kadar yükselebilir.

İlk kez bir Asya ülkesinde böyle bir yasak getirildi

Asya'da yaygın bir kültür olan kedi ve köpeklerin yenmesine ilk defa yasak geldi.

Tayvan, ülke genelinde kedi ve köpeklerin yenmesini yasakladı. Ülke böylece Asya tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Daha önceden depoda bulunan etler de tüketilmeyecek

Yasak ayrıca kedi ve köpeklerin, satışını ve daha önce kesilmiş ama depolarda tutulan etlerin bulundurulmasını da kapsıyor.

2011 yılında Tayvan köpek etinin satışını yasaklamıştı ancak bu yasak pratikte pek başarılı olamamıştı.

Yeni yasak kedi ve köpek yiyenlere para cezası getirilmesini öngörüyor.

Kedi ve köpek eti tüketenlere para cezası

Çıkartılan yasaya göre kedi ve köpek tüketenler 6 bin lirayla 30 bin lira arasında para cezasına çarptırılacak.

Davranışın devam etmesi halinde para cezası 600 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

Tayvan'da asgari ücret 2 bin 400 lira civarında.

NTV