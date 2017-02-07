Asus’un Yeni Amiral Gemisi Görüldü

Asus'un yeni amiral gemisi olacak telefon için yeni bilgiler gündeme gelmeye devam ediyor.

Güncellenme 07 Şubat 2017 17:54

Türkiye pazarı için de önemli üreticilerden birisi olan ASUS, 6 GB RAM’e sahip yeni amiral gemisi ile uzun zamandan beri dikkat çekiyor. Bugüne kadar Asus tarafından resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle bu konuda net bilgilerin elde edilemediği Asus amiral gemisi için yeni gelen bilgiler pek çok farklı özellik hakkında da bilgi alınmasını sağlıyor.

Asus’un Yeni Cihazında Neler Olacak?

Gündeme gelen bilgilere göre telefon 5,7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 820 işlemcinin kullanıldığı telefonda dikkat çeken özellikler 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanının kullanılması. Tüm bu özellikler doğrultusunda telefondan yüksek bir performansın alınabileceği net bir şekilde görülürken, telefonun özellikle test sonuçları Asus’un bu konuda iddialı bir şekilde hazırlandığını da gösteriyor.

Yeni piyasaya sunulacak telefonun Asus Zenfone 4 olarak adlandırılması beklenirken telefonda özellikle Android 7.0 Nougat işletim sistemini kullanılacak olması da kullanıcıların performans odaklı iyi bir cihaza sahip olmasını sağlayacak.

Kamerada Yüksek Performans Sunacak

Telefon için yapılan paylaşımlarda ön ve arka kamera konusunda da detaylar paylaşılırken, ön kamera 8 MP, arka kamera ise 21 megapiksel kalitede olacak. Özellikle arka kameranın 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilmesi oto fokus gibi özelliklerinin bulunması dikkat çekiyor.