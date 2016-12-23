Asus’tan Yeni Tablet Zenpad 3

Tablet konusunda etkin markalardan olan Asus, Asus Zenpad 3 adını verdiği tablet ile piyasaya giriş yapıyor.

Güncellenme 23 Aralık 2016 12:45

Asus tarafından geliştirilen Asus Zenpad tablet serisinde yeni bir üye daha seriye eklendi. Asus Zenpad 3 olarak adlandırılan yeni modelin 2017 itibari ile piyasada olacağı açıklanırken, özelikle Ocak ayında yapılacak tanıtım sonrasında tabletin kısa sürede piyasaya girmesi bekleniyor.

Asus Zenpad 3 Teknik Detaylar

Asus Zenpad 3 için yapılan açıklamalarda 320 gram ağırlık tercih edilmiş. Kalınlıkta ise oran 7.6 mm. Tablet için beklentiler Android 7.0 Nougat olsa da Asus Zenpad 3 Android 6.0 işletim sistemi ile gelecek. Bu konuda Zenpad 3 için bir handikaptan söz edebilmek mümkün.

32GB depolama ile gelen tablette microSD kart desteği ile arttırılabilir bir depolama alanından söz edilebilir. 7,9 inçlik bir ekran ile görüntü sağlayacak olan 3. Versiyon 1536x2048 piksel çözünürlük sunuyor.

Kamera bölümünde ise 8 MP arka kamera ve 2 MP ön kamera mevcut. Özellikle ön kameradan performans isteyen kişilerin bu konuda beklentilerinin tamamen karşılanmayacağını es geçmemeli.

4 GB RAM ile performans anlamında destek sağlayacak tablette yonga seti için Qualcomm tercih edilmiş ve Snapdragon 650 ile telefon donatılmış. Tabletlerde özellikle batarya kapasitesi önem taşırken 4680mAh kapasiteli bir cihaz üretilmiş.

Tablet için diğer detaylar ise şöyle;

GSM / HSPA / LTE

Micro-SIM

Hexa-core

Adreno 510 GPU

3,5 mm ses girişi

Bluetooth

GPS