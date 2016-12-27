Asus’tan Yeni Chromebook

Asus yeni Chromebook modeliyle sektörde güçlü bir alternatif yaratmayı başardı. İşte yeni Chromebook ile ilgili detaylar.

Güncellenme 27 Aralık 2016 23:42

Asus C203CA kod adı ile üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü cihaz için çalışmaları noktalamayı başardı. 4 GB RAM ve 12.5 inç 1080p ekrana sahip Chromebook’ta aynı zamanda Intel Core m3-6Y30 yonga sistemi kullanılıyor. 499 Dolar'lık Chromebook, bu açıdan fiyat için biraz yüksek olsa da en iyi performansı sunabilecek Chromebook bu açıdan çoğu kişinin tercih edebileceği bir model.

360 ​​derece menteşe ve dokunmatik ekranın yanı sıra sistem için son yayınlanan görüntülerde teknik detaylar da rahat bir şekilde görülüyor.

Asus Chromebook Teknik Özellikleri Neler?

Yeni Asus Chromebook'ta en dikkat çeken özellik, bir dizi USB 3.1 Tip C bağlantısına yer verilmedi. Bu tür portlar, Google Chromebook ve ya Pixel gibi üst düzey Chromebook'lar haricinde neredeyse hiç görülmüyor. Bu açıdan yeni Asus Chromebook'ta bu açıdan cezp edici bir özelliğe yer verilmiş durumda.

Depolama alanı olarak, 64GB'lık bir eMMC sürücüsüne ve sistem kapasitesini genişletmek için bir MicroSD kart yuvası da unutulmamış. Klavye de görülen arkadan aydınlatmalı, bütçeye uygun seçenek ise son dönemlerde sıklıkla gördüğümüz bir yenilik.

Telefon için yapılan tahminlerde CES 2017’de Asus tarafından özel bir tanıtımın yapılması bekleniyor. Bu açıdan tüm detaylar ve ek özellikler için CES’i beklememiz gerekiyor.