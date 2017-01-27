Asus ZenWatch 3 tasarımı nasıl? İşte konuyla ilgili detaylar.

Güncellenme 27 Ocak 2017 22:55

Asus dahil olmak üzere lider markalar farklı ürünleri piyasaya sürdü. Ancak son zamanlarda büyük bir kayıp yaşanıyor ve pek çok model bu konuda düşük satışları ile dikkat çekiyor. Şu anda, Android Wear 2.0 beklentilerinin olduğu akıllı saat sektöründe dikkat çeken cihazlardan bir tanesi ZenWatch 3..

Dairesel ekranlı ZenWatch 3 için yapılan incelemeler cihazın oldukça önemli özelliklere sahip olduğunu gösterirken, kutu incelemeleri de gerçekleştirilmiş durumda.

ZenWatch 3 Kutu İçeriğinde Neler Var?

ZenWatch 3 Paket içeriği şöyle:

ZenWatch 3

USB şarj adaptörü

Şarj standı

Rehber

Garanti belgesi

ZenWatch 3 Tasarımı Dikkat Çekiyor!

Telefonlardaki durumdan daha fazla akıllı saatler için en önemli nokta tasarım. Bu kalite ihazın başarısındaki en önemli etkenlerden bir tanesi. İlk iki modeli için, Asus standart dikdörtgen saat tasarımı tercih etti. Ancak kavisli cam, cilalı metal ve rafine ve profesyonel görünmek için elinden gelenin en iyisinin yapıldığı bir saat görebilmek Asus adına biraz gecikti.

ZenWatch 3 ile belirli standartları koruyarak Asus yeni bir şeyler deniyor. Şimdiye dek yapılan en büyük değişiklik, dairesel bir ekrana geçilmesi. Bu modellerin Android Wear satışlarına ne ölçüde destek yaptığını göz önüne alırsak, Asus'un bu kadar uzun süre dairesel saate geçmesi şaşırtıcı. Gümüş ve koyu gri, saate çarpıcı bir görünüm kazandırmış durumda. Üstelik sağlam görünmese de ZenWatch 3, toza ve suya karşı IP67 sertifikasına sahiptir.