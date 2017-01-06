Asus Zenfone AR İncelemede!

Asus tarafından CES 2017'de duyurulan en iddialı modellerden biri Asus Zenfone AR olurken, cihaz için değerlendirme yapıldı.

Güncellenme 06 Ocak 2017 21:11

Asus Zenfone AR modeli ile ilgili en önemli detay cihazın artırılmış gerçeklik platformu olan Tango ile donatılmış olması. Tango, Google'ın teknolojisi olarak piyasaya sunulduktan sonra bugüne kadar çok fazla gelişme sağlayamasa da Lenovo Phab2 Pro modelinin ardından Asus Zenfone AR modelinde de Google’ın bu yeni özelliği kullanılmış durumda.

Asus Zenfone AR Özellikleri Neler?

Asus, Android Nougat'a yerleştirilen Google'ın sanal gerçekliği Daydream'in desteğiyle teknolojiyi bir adım daha ileriye götürüyor. Evet, Zenfone AR hem AR hem de VR'yi destekliyor. Dolayısıyla aslında bu özellikleri bir araya getiren ilk amiral gemisi olarak da Asus Zenfone AR’ın mobil tarihe yazılmasını sağlıyor.

Çinli üreticinin gerçekleştirdiği diğer bir ilk ise 8 GB RAM. Yonga setinde ise Qualcomm Snapdragon 821 kullanılıyor.

Asus Zenfone AR’a Kısa Bir Bakış;

Tango ile başarılı artırılmış gerçeklik

Düşük performansta sanal gerçekliği

5.7 "Süper AMOLED ekran, 515ppi

Snapdragon 821 yonga seti: Octa-Core (2x2.35 GHz Kryo ve 2x1.6GHz Kryo) CPU, Adreno 530 GPU

4 / 8GB RAM versiyonları

32/64/128 / 256GB dahili depolama, microSD kart desteği

23MP arka kamera; OIS (4 eksenli), derinlik ve hareket izi sensörleri, 2160p video çekimi,

8MP selfie kamera

3300mAh çıkarılabilir batarya ve QuickCharge 3.0

Android 7.0 Nougat işletim sistemi