Asus Zenfone 3'ün Türkiye’de Kaç Para?

Asus tarafından bugüne kadar üretilen en başarılı modellerden birisi olan Asus Zenfone 3 için Türkiye'deki etiket fiyatı netleşti.

Güncellenme 21 Aralık 2016 14:11

Asus Türkiye pazarına girmek adına farklı işbirliklerine gitme yolunu tercih ederken özellikle Türkiye'de en çok tercih edilen operatörlerden olan Vodafone ile yeni modeller için özel bir anlaşma yapıldı. En iyi fiyat garantisi Vodafone tarafından sağlanırken kullanıcılar Asus Zenfone 3 modelini tercih etmek adına Vodafone’u değerlendirebilecek.

Mayıs’ta Tanıtılmıştı

Mayıs ayı içerisinde yapılan tanıtım ile duyurusu gerçekleştirilen telefon kısa süre içerisinde dünya genelinde dikkat çekmeyi başarırken bu ilgi satışları da yansıyacak potansiyelde. Yüksek donanımları ve fiyat/performans konusunda yakalanan başarı Asus Zenfone 3 için dikkat çeken en önemli detaylardan bir tanesi.

1 Aralık’ta Satışa Çıktı

1 Aralık tarihi itibariyle dünyanın pek çok farklı bölgesinde satışa çıkan Asus için Türkiye'de Vodafone ile yeni bir iş ortaklığına gidiliyor. Kullanıcılar üstelik Vodafone tarafından yapılacak satışlar kapsamında cihazı tarifeye ek fiyatlar ile alabilecek. Yapılan açıklamalara göre telefon için 1799 TL’den başlayan satış fiyatları uygulanacak ve kullanıcılar bu fiyat üzerinden oldukça etkileyici bir performansa sahip yeni bir telefonu kullanma şansı elde edebilecek.

Teknik Özellikleri Neler?

Telefon için yapılan paylaşımlara göre teknik detaylar ise şöyle;

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Ekran: 5.5inç Full HD Super IPS (1080p) / %77 ekrankasa oranı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 625

Grafik işlemci: Adreno 506

RAM: 4 GB

Dahili Hafıza: 32/64 GB – Arttırılabilir hafıza

Kamera: 16MP Sony IMX 298 Lens (arka) / 8megapiksel (ön)

Batarya: 3,000 mAh