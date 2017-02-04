Asus Zenfone 3 Max Türkiye’de Kaç Para?

Asus'un en önemli modellerinden birisi olan Asus Zenfone 3 Max modeli resmen satışa sunuldu. İşte yeni model ile ilgili detaylar.

Güncellenme 04 Şubat 2017 23:33

Türkiye pazarının en önemli ve güçlü markalarından birisi olan Asus, yeni telefonlarıyla piyasaya giriş yaptı. Yapılan açıklamalarda Zenfone 3 ailesinin yeni üyelerinden birisi olan Asus Zenfone 3 Max modelinin Türkiye için satışa çıkarıldığı belirtilirken kullanıcılar yeni telefonu satın alabilmek adına n11.com üzerinden sipariş verebilecek.

N11’den Satışta

Online olarak görülecek siparişler sayesinde kullanıcılar Asus’un yeni modeline sahip olabilecek. Yapılan açıklamalarda telefonun özellikleri de net bir şekilde paylaşılırken, özellikle n11.com’un üzerinden satışa sunulan cihazın oldukça ilgi çekmesi bekleniyor. Bu açıdan önümüzdeki süreç içerisinde yoğun olarak satılması beklenen cihaz için sizler de n11 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Yeni telefonu için yapılan tanıtımlarda özellikle donanımlar ön plana çıkarken telefonun 4200mAh kapasiteli bataryası yüksek bir kullanım sağlayacak. Bu açıdan uzun süreli telefon kullanmak isteyen kişilerin bu yönde yapacağı tercihler oldukça avantaj sağlayacak.

5.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihazda aynı zamanda 13 megapiksel arka kamera dikkat çekiyor. Yüksek çözünürlük özelliği bulunan cihaz bu açıdan özellikle telefonda kamera konusunda yüksek donanımları tercih eden kişiler için de cazip bir seçeneğin yaratıldığını gösteriyor.

13 megapiksel arka kameranın yanı sıra ön kamerada 5 megapiksellik bir kamera tercih eden Asus böylece kamera noktasında da kullanıcıların tahmin edebilecek durumda.

Asus Zenfone 3 Max Ücreti Ne Kadar?

Telefon için dikkat çeken diğer bir detay ise hafif ve ince olması. Türkiye'deki satış fiyatının 1099 TL olarak belirlenmesi telefonun satın alınması açısından cazip bir seçenek yaratıyor. Bu açıdan tüm bu şartlar düşünüldüğünde Asus'un yeni modeli ile Türkiye pazarında etki yaratması mümkün görünüyor.