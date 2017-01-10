Asus Zenfone 3 Android Nuga Aldı

Asus tarafından piyasaya sunulan Zenfone 3 modeli için resmi nougat güncellemesi yayınlandı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 13:47

Asus Zenfone 3 olarak adlandırılan yeni telefon modeli için Android işletim sistemi güncellemesinin yapıldığı belirtildi. Uzun zamandan beri beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesi, yapılan duyuru ile birlikte telefonlara gönderilmeye başlanırken Asus Zenfone 3 kullanıcıları yeni güncelleme ile çok farklı özellikleri kullanma fırsatı elde etti.

Güncelleme Filipinler’den Başladı

İlk olarak Filipinler'deki kullanıcılar için yayınlanmaya başlayan ve daha sonra farklı ülkelerdede de dağıtıma çıkan güncelleme, tüm Asus Zenfone 3 kullanıcıları tarafından alınabilecek. Bu açıdan herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanıcıların yeni güncelleme ile Android 7.0 gücünü yaşaması mümkün olacak.

Yeni Özellikler Neler?

Yeni güncellemeyle birlikte en çok dikkat çeken detay multiwindow olarak adlandırılan çift pencere. Kullanıcılar tek bir cihazda iki farklı uygulama ya da web sayfasını açarak tek bir ekranda görüntülenebilecek. Aynı zamanda Android'in önceki versiyonlarına göre pil kullanımında da ciddi bir iyileştirmeler yapılacak. Yapılan resmi açıklamalarda Android 7.0 ile birlikte cihazlara gelecek olan pek çok farklı özellik hakkında bilgiler paylaşılırken ön plana çıkan detaylar şöyle;

Yenilenen ve daha pratik bir hale getirilen bildirim merkezi

Bildirimlerin yönetilmesi ve direk bildirim merkezi üzerinden yanıtlanabilmesi

Ayarlar menüsünün daha da kişisel hale getirilmesi ve çok kısa süre içerisinde istenilen ayarlara ulaşılabilmesi

Bildirimler için özel olarak ayarlar yapılabilmesi

Gece modu