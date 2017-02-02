Asus ROG Strix GL553 oyun dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

Asus, CES 2017'de ROG Strix GL553 oyun dizörünü sergilemişti. Şimdi ise şirket Hindistan'da Asus ROG Strix GL553 modelini piyasaya sürdü.

Güncellenme 02 Şubat 2017 23:11

Asus ROG Strix GL553, siyah alüminyum gövde ile dikkat çeken bir tasarıma sahip olduğu gibi özellikle üstte aydınlatılmış bir ROG logosu göze çarpıyor. Dizüstü bilgisayarda 15.6 inçlik bir ekran bulunuyor. En önemli güç ise yedinci nesil Intel Core i5-7300HQ ve Core i7-7700HQ işlemcilerle birlikte gelen NVIDIA GeForce GTX 1050Ti / 1050 grafikler.

32GB'a kadar genişletilebilen 16GB RAM ve 1 TB HDD ile birlikte gelen cihaz depolama konusunda da avantajlı. Cihaz, Asus'un iddia ettiği Cooling Overdrive sistemini içeriyor ve kullanıcı merkezli daha iyi termal yönetim için özelleştirilmiş fan hızları sunuyor. Diğer oyun özellikleri ROG'un en yeni oyun merkezi, ses sihirbazı ve GameFirst IV ağ teknolojilerini kapsıyor.

Asus ROG Strix GL553 Teknik Özellikleri Neler?

Asus ROG Strix GL553 için yapılan tanıtıma göre teknik özellikler şöyle;

15,6 inç Full HD (1920 x 1080) 60Hz IPS paneli, 72 NTSC, 300nits,

Geniş görüş açısı

2 / 4GB GDDR5 ile NVIDIA GeForce GTX 1050'ye sahip Intel Core ™ i7 / i5-7300HQ İşlemci

16GB / 8GB 2400MHz DDR4 Bellek, 32GB'a kadar genişletilebilir DDR4 (Toplam 2 DIMM Yuvası)

Standart olarak 1TB 7200rpm 2,5 "HDD ve Opsiyonel SATAIII 128 / 256GB M.2 SSD

Windows 10

GameFirst trafik yönetimi ile 1x Gigabit Ethernet, Type-C bağlantı noktası, USB 2.0, HDMI1x Kulaklık / mikrofon ile 2x USB 3.0

Boyutlar: 38.3 x 25.5 x 2.10; Ağırlık: 2.4Kg

48 saatlik pil