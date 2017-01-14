Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD de davet edilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'nin asla masaya yatırılmayacağı Astana görüşmelerine ABD'nin de davt edileceğini açıkladı.

Güncellenme 14 Ocak 2017 19:56

Bakan Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'yi davet edeceklerini açıkladı. Büyükelçiler konferansında konuşan Çavuşoğlu, zirvede YPG'nin asla olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi. Washington Post gazetesi, Rusya'nın Trump yönetimini Kazakistan'da yürütülecek barış görüşmelerine çağırdığını duyurmuştu. Trump yönetiminin Astana'daki görüşmelere katılım konusunda aldığı kararsa bilinmiyor. Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak.



Sputnik Türkiye