Astana zirvesi dolaylı görüşmelerle sürüyor

Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye sorununun ele alındığı toplantı, dolaylı görüşmelerle sürüyor.

Güncellenme 23 Ocak 2017 21:24

Görüşmede, muhalifler, rejimin ateşkesi ihlallerinin yer aldığı raporu heyete sundu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye ve Rusya öncülüğünde gerçekleştirilen Suriye konulu toplantı, dolaylı görüşmelerle sürüyor.

Dolaylı görüşmeler çerçevesinde muhalefet heyeti, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) delegasyonlarıyla ortak toplantı yaptı.

Muhalifler, görüşmede, rejimin ateşkesi ihlal ettiği bölgelerin ayrıntılı şekilde haritada işaretlendiği bir rapor sundu.

Muhalefet heyeti, rejimin ve İran destekli Hizbullah milislerinin 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesten sonra ele geçirdiği yerlerden çekilmesi talebini yazılı olarak iletti.

Rejim kuşatmasındaki bölgelere insani yardım ulaştırılması da talep eden muhalifler, Esed yönetiminin cezaevinde tuttuğu 13 bin kadın siyasi mahkumun da bir an evvel serbest bırakılmasını kayıtlara geçirdi.

Muhalefet heyeti, ülkedeki İran askerlerinin ve Tahran destekli yabancı grupların da ülkeden çıkartılması taleplerini sundu.

Türk, Rus ve BM yetkililerinden oluşan heyet, bu talepleri kayıtlara geçirdi.

Talepler rejim tarafına iletilecek

Ardından tüm taraflar, görüşmelere 2 saatlik ara verdi. 1 saat önce yeniden toplan heyetlerden Rusya ve BM yetkilileri, muhaliflerin taleplerini rejim tarafıyla görüşmeye başladı.

"İyi niyet olmasaydı kimse buraya gelmezdi"

Muhaliflerin sözcüsü Yahya el-Aridi, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının sonuçlarının iyi olması halinde BMGK kararları ve Cenevre Bildirisi çerçevesinde gerçek bir siyasi çözümün önünün açılabileceğini söyledi.

“İyi niyet olmasaydı kimse buraya gelmezdi.” diyen Aridi, İran’ı ima ederek, “Ateşkese ulaşılmasını istemeyenler var. Projeleri henüz tamamlanmadı. Direkt ya da dolaylı olarak bozmaya çalışıyorlar.” dedi.

Aridi, iki saat önce Suriye’de birçok bölgenin (rejim güçlerince) bombalandığını hatırlatarak, “Hedefe ulaşılırsa toplantı uzamaz. Ne kadar erken ateşkes sağlanırsa, o kadar iyidir. En büyük engel oyunbozanlar.” değerlendirmesini yaptı.

Rejimin BM temsilcisinden suçlayıcı ifadeler

Öte yandan, Esed rejimi medyasına göre, toplantının basına kapalı ilk oturumunda konuşan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, muhalifleri ve Türkiye'yi suçlayıcı ifadeler kullandı.

Caferi, toplantıdan beklentilerinin çatışmaların belli bir süre için durması, bu süre içinde de ateşkese imza atan grupların Nusra Cephesi ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden ayırt edilmesi olduğunu ifade etti.

Rejim temsilcisi, terör örgütleri ve anlaşmaya karşı çıkanları ateşkes dışında tuttuklarını söyledi.

Bu arada, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da ilk oturumda yaptığı konuşmada, tarafların ateşkesi denetleyecek bir mekanizma üzerinde anlaşmasının, ateşkesi kalıcı kılacağını belirtti.

Astana'daki toplantının Cenevre'de kısa süre içinde resmi ve direkt görüşmeler düzenlenmesinin önünü açmasını beklediğini vurgulayan Mistura, "Bugün ve yarın ateşkesle ilgili sorunları aşalım, kalıcı hale getirmeye çalışalım. Taraflar arasında az da olsa güven oluşturmak için neler yapılabileceğine bakalım." ifadelerini kullandı.

Siyasi müzakerelerin önü açılacak

Dolaylı görüşmelerden olumlu netice alınması ve kararların uygulanması halinde, siyasi müzakerelerin önü açılmış olacak.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde bu sabah başlayan görüşmelerin yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

AA