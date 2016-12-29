Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için tahliye kararı verildi

Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay bugünkü duruşmanın ardından tahliye edildi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 17:30

Özgür Gündem'in kadrosunda yer aldıkları için 19 Ağustos tarihinde tutuklanan Aslı Erdoğan ve 31 Ağustos tarihinde tutuklanan dilbilimci Necmiye Alpay bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından yazarlar içn tahliye kararı alındığı açıklandı. Savcı mütalaasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'nın tahliyelerini, İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin davamı talep edildi.

Savcı, mütalaasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'nın tahliyelerini kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya'nın ise tutukluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyetinin, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için tahliye kararı verdi.

Terör örgütü üyeliği ve propagandası ile devletin bütünlüğünü bozma suçlarından hakim karşısına çıktılar

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müebbet hapis ile 17.5 yıla kadar hapisleri istenen 133 gündür tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan, 121 gündür tutuklu olan yazar Necmiye Alpay, tutuksuz yargılanan avukat Eren Keskin katıldı.

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