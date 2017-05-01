Aslan Bursa'da şov yaptı: 5-1

Güncellenme 01 Mayıs 2017 22:22

Galatasaray, 29. haftada Bursaspor deplasmanına çıktı. Galatasaray çok baskılı oynadığı mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray bu üç puanla Avrupa kupaları yolunda rahat bir nefes aldı.

29. haftanın kritik mücadelelerinden birinde Bursaspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray zorlu deplasmandan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Bursaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı.



Galatasaray'da goller dakika 5 ve 45'de Bruma, 57'de Ahmet Çalık, 60'da Podolski ve 89'da Yasin Öztekin'den geldi.



Galatasaray bu üç puanla puanını 52'ye çıkarttı. Bursaspor ise 35 puanda kaldı.

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