Askeri kaynaklar: "Operasyonda Türk jetleri yoktu"

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Türk ve Rus jetlerinin ortak DAEŞ operasyonu düzenlediğini açıklamasının ardından askeri kaynaklarından Türk jetleri yoktu açıklaması geldi.

Güncellenme 18 Ocak 2017 18:23

Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus jetlerinin Halep'teki DEAŞ hedeflerini vurduğunu iddia etti. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada ise, operasyonu Rus uçaklarının gerçekleştirdiğini, Türk jetleri ile ortak yapılmadığını açıkladı.

Türk ve Rus jetlerinin Halep'teki DEAŞ hedeflerini vurduğu öne sürüldü. Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada ise, Türk jetlerinin operasyona katılmadığı, El-Bab operasyonunun Rus uçakları tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Rus savaş uçakları 29 Aralık gecesi ilk kez El-Bab'ın güneyinde yer alan DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenlemişti. Askeri kaynaklar, Rus jetlerinin Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlemeye çalıştığı El Bab'ın merkezindeki DEAŞ unsurlarını değil, El Bab'ın güneyinde bulunan terör örgütüne ait bölgeleri hedef aldığını bildirdi.

Yeni Şafak