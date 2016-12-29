Asım Ören Trabzonspor'daki görevinden ayrıldı

Bordo-mavili kulübün basın sözcüsü Asım Ören'in istifa ettiği öğrenildi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 19:31

İstifa dilekçesinde, spora ve futbola emek vermiş bir geçmişi olduğuna değinen Örem, şunları kaydetti:

"30 yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinde tarafıma verilen basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü ve sportif icra kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışı ile gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır."

Kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duyduğuna işaret eden Örem, "Yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağımdan dolayı Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

AA