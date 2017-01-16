Asgardia’da Yaşam Başlıyor!

Asgardia olarak adlandırılan yeni yaşam projesinde ilk uydu önümüzdeki aylarda atılacak.

Güncellenme 16 Ocak 2017 04:17

Dünya yörüngesinde yeni ülke kuruluyor. Paris'te düzenlenen bir konferansta bilim adamları dünya yörüngesine yerleştirilecek dev bir uzay istasyonu ile 100 bin kişilik bir ülke kurma planını hayata geçirdiler. Uzayın ilk ülkesi olacağı açıklanan Asgardia'nın adı, tahmin edilebileceği gibi, Asgard'dan geliyor.

Çılgın Proje!

"Çılgın proje" olarak isimlendirilebilecek olan Asgardia, bilim adamlarının açıklamasına göre, Dünya'nın yörüngesinde yer alacak. Projenin ilk adımı, birkaç ay sonra gönderilecek bir uyduyla atılacak. Fakat insanların yerleşmesi için uzun yıllar gerekecek. Bilim adamları, insanları Asgardia vatandaşı olmaya davet ediyor. 100 bin vatandaş sınırına ulaşıldığında ise, ülke olmak için Birleşmiş Milletlere başvuruda bulunulacak. Projenin hayata geçmesi ve insanların bu yeni ülkede yaşamaya başlaması çok uzun yıllar alacak ancak bu proje, insanoğlunun uzaya açılarak dünya dışı lokasyonlarda yaşamaya ve üremeye başlaması için önemli bir deneme olacak.

Asgardia için en çok merak edilen ise milyonlarca gönüllü arasından kimin projeye dahil olacağı ve yapılacak çalışmaların nasıl sonuçlanacağı. Öyle ki farklı bir yaşam örgütünün kurulacağı Asgardia, kendi yaşam kurallarına sahip bir devlet olarak var olacak ve bu ülkenin vatandaşı olacak kişiler de çok farklı bir yaşam deneyimi elde edecek. Bakalım Asgardia ile birlikte önümüzdeki günlerde nasıl bir deneyim yaşayacağız.