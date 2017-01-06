ASELSAN 50,4 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 50,4 milyon dolar tutarında sözleşme değişikliği imzalandı. İmzalar 'ATAK Programı' kapsamında atıldı.

Güncellenme 06 Ocak 2017 16:26

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "ATAK Programı"na ilişkin sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında 'ATAK Programı' sözleşmesi kapsamında toplam bedeli 50 milyon 393 bin 633 dolar tutarında sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2017-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.